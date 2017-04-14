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14.04.17 17:26 Какие дороги отремонтируют за счёт средств "Платона", решат дальнобойщики и грузоперевозчики





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Голосование идёт на сайте проекта "Карта убитых дорог". Таким образом, сами водители и предприниматели смогут контролировать, как расходуют деньги, собранные с помощью системы "Платон".



"Было принято решение - справедливое, восстанавливающее справедливость, потому что дальнобойщики говорили нам: почему мы, собственно, платим за те объекты, по которым наши грузовики не ездят? Давайте восстанавливать федеральные трассы, раз мы ездим по ним и платим за них. И такое решение было принято", - сказал первый заместитель министра транспорта России Евгений Дитрих.







Какие дороги будут ремонтировать за счёт средств "Платона", смогут решить сами дальнобойщики и грузоперевозчики. Министерство транспорта России и Общероссийский народный фонд запустили голосование. В нём и будут определять самые проблемные участки федеральных трасс, требующие первоочередного ремонта.Голосование идёт на сайте проекта "Карта убитых дорог". Таким образом, сами водители и предприниматели смогут контролировать, как расходуют деньги, собранные с помощью системы "Платон"."Было принято решение - справедливое, восстанавливающее справедливость, потому что дальнобойщики говорили нам: почему мы, собственно, платим за те объекты, по которым наши грузовики не ездят? Давайте восстанавливать федеральные трассы, раз мы ездим по ним и платим за них. И такое решение было принято", - сказал первый заместитель министра транспорта России Евгений Дитрих.











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