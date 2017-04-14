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14.04.17 17:28 Из Красноярска в Нижнее Приангарье можно добраться на авиатакси





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Жанна Логачёва вместе с дочкой лежали в красноярской клинике. На автобусе до Кодинска пришлось бы трястись по бездорожью. Но они воспользовались воздушным транспортом. "Полёт прошёл отлично. Лучше, чем на автобусе. На автобусе порой до 15 часов. Тут в разы быстрее", - отметила пассажир Жанна Логачёва.



В Приангарье ещё снег не сошёл и температура около ноля, а Георгий Янчук прилетел из весеннего Красноярска в одном свитере. Тем не менее, командировка на Богучанскую ГЭС началась с комфортом. "Никаких нареканий нет. Всё грамотно. И сели и взлетели хорошо", - рассказал пассажир Георгий Янчук.



Средняя скорость самолёта - 330 километров в час. Туда и обратно он преодолевает 1200. За штурвалом опытный пилот. Александр Дашкевич налетал уже девять тысяч часов. И даже туманом и сильным встречным ветром его не удивишь. Рейсы запланированы на каждый четверг, вплоть до 21 сентября.



"Это очень удобно. Небольшое количество времени в пути, высокий комфорт и невысокая цена", - подчеркнула пресс-секретарь компании "Красавиа" Анастасия Яковенко.



Издержки на авиасообщение покроет бюджет края. Насколько востребованным сейчас окажется малая авиация в Приангарье, покажет время.





L410 взлетает из аэропорта "Черемшанка". Компактный двухмоторный самолёт сегодня летит по новому для Красноярскому краю маршруту. Этот рейс не зря называют воздушным такси. До Богучан мы летим всего полтора часа. Затем ещё полчаса за Кодинска. И в обратном направлении по этому же маршруту. Салон вмещает 16 пассажиров.Жанна Логачёва вместе с дочкой лежали в красноярской клинике. На автобусе до Кодинска пришлось бы трястись по бездорожью. Но они воспользовались воздушным транспортом. "Полёт прошёл отлично. Лучше, чем на автобусе. На автобусе порой до 15 часов. Тут в разы быстрее", - отметила пассажир Жанна Логачёва.В Приангарье ещё снег не сошёл и температура около ноля, а Георгий Янчук прилетел из весеннего Красноярска в одном свитере. Тем не менее, командировка на Богучанскую ГЭС началась с комфортом. "Никаких нареканий нет. Всё грамотно. И сели и взлетели хорошо", - рассказал пассажир Георгий Янчук.Средняя скорость самолёта - 330 километров в час. Туда и обратно он преодолевает 1200. За штурвалом опытный пилот. Александр Дашкевич налетал уже девять тысяч часов. И даже туманом и сильным встречным ветром его не удивишь. Рейсы запланированы на каждый четверг, вплоть до 21 сентября."Это очень удобно. Небольшое количество времени в пути, высокий комфорт и невысокая цена", - подчеркнула пресс-секретарь компании "Красавиа" Анастасия Яковенко.Издержки на авиасообщение покроет бюджет края. Насколько востребованным сейчас окажется малая авиация в Приангарье, покажет время. Роман РЫКОВ

















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