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14.04.17 17:31 Женская и мужская команды "Енисея" сыграли вместе



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Феминистки сейчас должны аплодировать стоя. Женщины играют в футбол в одной команде с мужчинами. Конечно, это шуточная игра, но когда-то девушки и брюки не носили. Кто знает, к чему приведёт это.

Смешанный матч должен придать сил и уверенности красноярским футболисткам перед важной встречей с чемпионками России. Девушки признали: парни двигаются быстрее, но есть у них и слабые места. "Мальчики плаксивы всё же, в плане травм. У нас девочки: упала, встала и пошла. И забыла, что с ней случилось", - говорит бомбардир ЖФК "Енисей" Валентина Жукова.

Смелости этим девчонкам точно не занимать. Но надо понимать - для мужчин это тоже было испытанием. Психологическим. Может, они были просто деликатнее. "Идея чисто для болельщиков, для эмоций больше. Это не надо рассматривать в плане тактики или отработки навыков. Больше эмоционально девчонкам понравилось, нам тоже".

Чего греха таить, мужчины отнеслись к игре формально. Ведь девушки смотрелись техничнее в некоторых моментах. Особенно в мастерстве забивать голы кручёным мячом с угла. Побеждали и в поединке с вратарём.

Шоу-матч прошёл в преддверии первого в истории женского клуба "Енисей" старта в чемпионате России среди команд Высшего дивизиона. 18 апреля нашим девчатам предстоит встреча с чемпионками из клуба "Россиянка".


Вадим КУЛИКОВ
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