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17.04.17 10:29 В селе Шалинское неизвестные разгромили местное кладбище





Фото Памятник своей маме Любовь Бельгер подпирает скамейкой. Накануне жительница села Шалинское пришла навестить могилы родственников. Испытала не только скорбь невосполнимой утраты, но и шок. Могильный камень кто-то уронил.



"Он с тумбой лежал на земле. С мужем подходим, лежит, еще цветы примяты", - жалуется жительница Манского района Любовь Бельгер.



Рядом пострадали еще несколько памятников. У некоторых отколота половина, другие лежат навзничь. Неизвестные покусились на десять могил, два захоронения разрушены полностью.



Больше всего пострадала могила Юрия Островского. Надгробная плита расколота на 6 частей. А вот соседние памятники не пострадали.



Такая выборочность вандалов остается непонятной - беспорядок на могилах, несвязанных друг с другом людей, в разных частях погоста. На кладбище уже побывали полицейские.



"Рассматриваются различные версии. От хулиганских действий до природных явлений. Накануне там был сильный ветер. Пока сложно объяснить природу разрушения могильных плит", - сообщил сотрудник пресс-службы краевой полиции Владимир Юрченко.



Однако две недели назад ветер был еще сильнее - штормовой, но тогда надгробия не пострадали. Пока правоохранители разбираются в причинах, жители Шалинского встревожены. Некоторые теперь навещают своих усопших каждый день.





Роман РЫКОВ





















АРХИВ

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