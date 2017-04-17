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17.04.17 10:36 В Красноярске решается судьба левобережной набережной





Фото Архитекторы вооружились краевыми и федеральными средствами и готовы преобразовать набережную города. Работать предстоит над участком от регистрационной палаты до реки Кача. В едином стиле предлагается сделать освещение и малые архитектурные формы. На Енисее пустят речной транспорт, а парковку сильно урежут.



Чтобы уменьшить натиск машин на набережной, властям города придется проявить чудеса дипломатии. Этот участок у берега реки принадлежит частному лицу. А значит любые преобразования придется согласовывать.



Кроме автомобилей с набережной предлагается убрать хаотичные летние кафе. До неузнаваемости хотят изменить участок от Коммунального моста до улицы Сурикова. Здесь вырастет ландшафтный парк.



"Набережная представляет собой большое количество асфальта. Должно появиться озеленение во многих местах, а то озеленение, которое уже есть на набережной, нужно пересмотреть, особенно южный склон. На нем выгорает газон мгновенно, когда начинается лето", - сказал архитектор Антон Шаталов



Преобразования коснутся и верхней террасы. Ранее закрытый пешеходный переход от Театральной площади хотят вернуть, а чтобы помочь горожанам скрыться от шума транспорта, предлагают высадить стену из насаждений. Наконец, набережная может стать доступной для маломобильных групп населения. Здесь появятся два лифта и пандусы. Оборудовать предлагают и бесплатные туалеты.



Пока все озвученные идеи лишь предложения, а не готовые проекты. Всего на набережную города планируется потратить 150 миллионов рублей. Если учесть, что этот бюджет будет распределен на 5 километров набережной, то каждому квадратному метру достанется лишь 300 рублей. Поэтому к концу публичных обсуждений предстоит решить, что красноярцы увидят уже в этом году, а что так и останется планами на бумаге.



Анастасия ЦЫГАНКОВА























АРХИВ

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