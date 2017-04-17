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17.04.17 11:44 Больше 100 человек сняли с оторвавшейся льдины в Шарыповском районе





Фото Случайные свидетели беспомощно наблюдают за дрейфующими рыбаками. В двухстах метрах от берега на оторвавшейся льдине 118 человек, 15 из них дети. Почти все терпящие бедствие - приезжие. Местные отлично знают - здесь небезопасно, теплая вода от Березовской ГРЭС размывает лёд. Буквально накануне под воду ушел автомобиль.



"ГУ МЧС России еще раз напоминает, что теплая погода и сильный ветер создают условия, при которых отрыв льдин становится очень вероятным. Выходить, тем более, выезжать на лёд водоёмов Красноярского края в условиях настоящего времени смертельно опасно", - сообщил начальник ГУ МЧС РФ по Красноярскому краю Евгений Вершинин.



Обошлось без жертв, спасатели эвакуировали всех на берег. Но самоубийственный риск неоднократно приводил к плачевным результатам. Последний случай: 14 апреля в Минусинском районе рыбак замерз насмерть в воде, льдина под ним буквально развалилась.



В Красноярске провели экстренное заседание комитета по ЧС. Доложили, ежегодно в опасный период на водохранилище у ГРЭС выходит около пяти тысяч человек. Их не останавливают запрещающие знаки. Ситуацию назвали "форменным безобразием".



"Значит, никто не занимается тем, чтобы не допустить людей на лед. Пять тысяч человек! Хоть одного оштрафовали? Убрали? Значит необходимо меры принимать более жесткого характера", - сказал председатель Правительства Красноярского края Виктор Томенко.



При этом штрафовать рыбаков может только полиция, максимум на тысячу рублей. Спасатели связаны по рукам, в их арсенале только памятки, брошюры и настойчивые уговоры.



Лёд, так привлекающий рыбаков, в погоне за последней лункой сезона, еще сохранился на красноярском водохранилище и на севере края. И если эта история не станет для рыболовов уроком, то сводки спасателей могут пополнить новые случаи. Не исключено, что более печальными.



Владимир БОГОМОЛОВ











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