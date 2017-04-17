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17.04.17 11:46 В общежитии на улице Щорса произошел пожар





Фото В Красноярске произошел пожар в общежитии на улице Щорса. Возгорание случилось рано утром в однокомнатной квартире на пятом этаже, было принято решение эвакуировать жильцов. Полицейские стучались в двери и будили людей. В результате дом покинули около 30 человек. К счастью, пострадавших среди жильцов нет, но известно, что в дыму погибла собака. Сам пожар был потушен в течении 14 минут. Сейчас сотрудники МЧС устанавливают причины возгорания. Не исключено, что пожар мог произойти из-за замыкания электропроводки.













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