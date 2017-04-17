НОВОСТИ | Общество













17.04.17 11:51 В Ужурском районе экстрасенс сняла порчу за 2 миллиона рублей





Фото В Ужурском районе ищут лжецелительницу, которая по телефону за 2 миллиона рублей лечила порчу. Реклама суперспособностей экстрасенса транслировалась на местном канале. К целительнице обратилась 80-летняя женщина с тяжелым диагнозом, она попросила снять боль. Знахарка лечила только по телефону и за 9 сеансов связи взяла 2 миллиона рублей. Когда об этой сделке узнали родственники пенсионерки, они пришли в ужас. Полицейские сейчас ищут экстрасенса. Возбуждено дело по статье "мошенничество", целительнице грозит до 10 лет тюрьмы.











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