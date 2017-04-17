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17.04.17 11:53 В Абанском районе изъяли 100 килограммов наркотиков





Фото Сибирский Пабло Эскобар. В Абанском районе полицейские изъяли у местного жителя 100 килограммов конопли. Правоохранители установили, что мужчина прячет в своём доме запрещенные вещества, и во время неожиданного визита силовики обнаружили в его бане 10 мешков сушёной конопли и килограмм гашиша. По факту незаконного хранения наркотических средств в особо крупном размере возбуждено уголовное дело. Теперь сибирскому наркобарону грозит до 15 лет лишения свободы.











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