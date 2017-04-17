НОВОСТИ | Общество













17.04.17 11:57 Большегрузам запретили проезд по красноярским дорогам





Фото По Красноярску запретили проезд тяжелым грузовикам. Под ограничение попали транспортные средства с предельно допустимыми значениями нагрузок на каждую ось: 6 тонн при одиночной оси, 5,5 тонны для двухосной машины и 4,5 тонны для трёхосной. Запрет не распространяется на грузовики, которые задействованы на специальных перевозках. Такие меры принимаются ежегодно для сохранения дорог в весеннее время. Ограничение будет действовать до 16 мая. Шофёрам, которые нарушат запрет, грозит лишение водительского удостоверения, а организациям - штраф до 500 тысяч рублей.













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