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НОВОСТИ | Общество





17.04.17 17:14 Юные таланты из Красноярского края отправились на молодежные Дельфийские игры



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Репетиции начинаются прямо в залах вокзала и продолжатся ещё несколько суток в вагонах поезда, пока состав не прибудет в Екатеринбург. Именно там в этом году проходят Дельфийские игры. 59 талантливых ребят будут представлять Красноярский край по 14 различным номинациям: "Эстрадное пение", "Народная хореография", "Игра на музыкальных инструментах"," Диджеинг" и другие.

"Выступаю в категории "Эстрадный вокал". Одна песня на староиспанском языке и одна патриотическая - песня Высоцкого о земле. Я очень надеюсь на медаль" - поделилась участница Дельфийских игр Марина Гринева.

Молодежные творческие соревнования объединят 2 тысячи участников в возрасте от 10 до 25 лет более чем из 80 регионов страны. Совсем маленьким артистам повезло больше, с ними на конкурс отправляется личная группа поддержки - это родители.

"Конечно, переживаю, девочка у меня ещё маленькая - 11 лет. И для нас это впервые. Конечно болеть и поддерживать будем, будем громко кричать", - сказала мама участницы Нина Гринева.

Сборная Красноярского края участвует в Дельфийских играх с 2003 года, и в течение 13 лет лауреатами становились около 200 ребят. В рейтинге игр за время существования наша сборная занимает 3 место. Домой красноярская команда вернется 25 апреля.


Владислав ТАМОШАУСКАС
АРХИВ 
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