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17.04.17 17:16 Экс-губернатор Красноярского края Лев Кузнецов стал самым богатым министром России





Фото Экс-губернатор нашего края Лев Кузнецов стал самым богатым министром страны. Накануне все члены правительства России опубликовали данные о доходах, и выяснилось: Лев Кузнецов за год разбогател в 12 раз, заработав 582 миллиона рублей. Это абсолютный рекорд. У Кузнецова, напомним, сейчас он глава Министерства по делам Северного Кавказа, 10 земельных участков, в том числе, один во Франции, квартира в 100 квадратов, два дома, общей площадью 1,5 тыс. квадратных метров, гаражи и три авто: "Мерседес", "БМВ" и "Феррари". Для сравнения: глава правительства Дмитрий Медведев в 2016 заработал 8 миллионов 586 тысяч рублей. При этом, в пресс-службе министра рассказали, что увеличить доходы Кузнецову удалось за счет вкладов и продажи недвижимости в Москве. Также о доходах отчитались члены Совета Федерации от Красноярского края: Андрей Клишас за год заработал 5 миллионов, а его супруга - 23 миллиона, самые скромные доходы у Валерия Семенова - 5 миллионов за год, его супруга заработала - 361 тысячу рублей.











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