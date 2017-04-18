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НОВОСТИ | Общество





18.04.17 17:18 В библиотеке имени Виктора Драгунского прошел стим-салон "Загадка механического сердца"



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В стенах библиотеки балом правит стимпанк. Тематика выбрана не случайно. Это направление научной фантастики моделирует эпоху наивысшего развития инженерной мысли.

"Мы с помощью чтения пытаемся у детей пробудить развитие творческой фантазии, инженерного мышления", - рассказала заведующая библиотекой им. В. Драгунского Лорина Поважнюк.

По легенде, профессор сконструировал машину времени, и его возлюбленная исчезла. Ребятишки могут ему помочь, но для этого нужно пройти все локации библиотеки. Среди площадок - театр теней, синематека, мастер-классы по изготовлению галстука-бабочки из картона и фигурок из жести, опыты с электричеством.

"Когда руку подносили к электричеству и там прямо долбило током", - поделился участник квеста Максим Мосин.

Маленькие читатели разгадали загадку "механического сердца" и помогли воссоединиться влюблённым.

Оригинальный формат работы Красноярских библиотек оценило всё библиотечное сообщество страны. В мае этого года Красноярск примет участников Всероссийского библиотечного конгресса, где специалисты познакомятся с опытом работы городских библиотек. Проект модернизации реализуется по инициативе Главы города, при поддержке краевого бюджета. Уже обновлены 4 учреждения. И наш опыт интересен библиотекарям со всей страны.

"А выбираются эти города всегда очень тщательно. Всегда подходят именно к вопросам распространения книжной культуры в городе, наличию учреждений культуры и, естественно, разветвленной, мощной сети библиотек. Всем этим критериям город Красноярск отвечает", - считает заместитель директора ФГУБУК "Российская государственная детская библиотека" Ольга Мезенцева.

Вероника УСКОВА
АРХИВ 
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