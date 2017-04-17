НОВОСТИ | Общество













17.04.17 17:19 На предмостной площади появится новый торговый центр





Фото На Предмостной площади появится еще один торговый центр. Разрешение на строительство компания-застройщик попросила еще в прошлом году. Однако администрация города в обращении отказала. Конфликт предпринимателей и городской власти решил Арбитражный суд, и на Предмостной разрешили возвести еще один торговый центр. Будут ли чиновники обжаловать вердикт суда, пока неизвестно. Напомним, на этом месте уже идет строительство другого крупного комплекса.













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