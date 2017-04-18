НОВОСТИ | Общество













18.04.17 09:36 Строительство норильского перинатального центра затягивается





Фото Скудный обед для бригады из 16 строителей: продукты несвежие, хлеба не давали. Рабочим к суровым условиям не привыкать, но такого не видели давно: оголенная проводка, нет воды, канализация забита, кровати привязаны к батареям, чтобы не развалились. Так живут специалисты, которые возводят перинатальный центр в Норильске. На самой стройке, рассказывают, тоже царит хаос.



"Начальства нет никакого, контроля нет, вот так работаем. Полный беспредел, техника безопасности вообще отсутствует", - жалуется монтажник Сергей Толстихин.



Губернатор Виктор Толоконский не раз подчеркивал, впервые за много лет за полярным кругом возводят такой объект: шестиэтажный перинатальный центр, где будут спасать жизни малышей и их матерей. Стройка развернулась в 2015, обещали справиться за полтора года, но генподрядчик не учел северного климата, потом залили бракованный бетон. Сменилось три суборганизации, год назад из Норильска также несолоно хлебавши уезжали рабочие, им не платили.



"Обещали от 80 тысяч рублей заработка, суточные и так далее. Мы здесь отработали 2 месяца, суточные не платят", - рассказывает рабочий Сергей Власенко.



На перинатальный центр из краевого и федерального бюджетов выделено более трех миллиардов, почему деньги не доходят до рабочих, вопрос к подрядчикам. Нам фирма-подрядчик ситуацию не прокомментировала, зато в распоряжение редакции попал разговор с работодателем, который записали строители. Они просили оплатить им хотя бы обратные билеты, но им отказали.



"Оленей нанимайте и приезжайте. Вы когда ехали на север, думали в шоколаде будете купаться? Еды у меня нет для вас, решайте вопрос", - отвечает представитель фирмы-субподрядчика Елена.



Впрочем, заказчик - управление капитального строительства - проблем на видит: по их словам, стройка в Норильске идет в две смены, постоянный костяк рабочих собран, о перебоях с зарплатой или плохих условиях не слышали.



"Таких фактов я не знаю. Сегодня 140 человек там трудится в 2 смены. Действительно, общие сроки строительства были перенесены, были объективные причины - из-за погодных условий и проектных решений", - говорит заместитель руководителя управления капитального строительства края Александр Кулиненко.



Пока строительство перинатального центра в Норильске затянулось на год. По мнению норильских экспертов, медучреждение построено на 15 процентов.



Перинатальный центр должен быть шестиэтажным, сейчас едва приступают ко второму этажу, но закончить все-таки обещают, что до конца года стройка будет закончена. Сейчас наращивают рабочую силу - до конца недели в Норильск улетят еще 40 рабочих.



Александра СЛАВЕЦКАЯ













АРХИВ

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