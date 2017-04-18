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18.04.17 10:13 В Красноярске пьяный водитель намеренно сбил прибор фотофиксации скорости





Фото Пьяный водитель сбил прибор фотофиксации скорости и избил его оператора. Инцидент произошел на улице Дубровинского. 42-летний мужчина поссорился с сотрудником системы фиксации, после попытки решить конфликт кулаками, сел в машину и сбил дорогой прибор. Напомним, фоторадарный комплекс стоит 2,5 миллиона рублей. Поймали вандала сотрудники ДПС.



"Составлен материал за уезд с места ДТП. За то, что он был пьян, ему грозит лишение водительского удостоверения и штраф 30 тысяч рублей. За нанесение побоев и причинение вреда чужому имуществу, он был доставлен в отделение полиции для установления всех обстоятельств и решения о возбуждении уголовного дела", - сообщил инспектор ДПС ГИБДД Красноярска Александр Козлов











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