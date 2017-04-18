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18.04.17 11:21 Объявлен конкурс на разработку эскиза чаши огня Универсиады





Фото Дирекция зимней Универсиады в Красноярске объявила конкурс на разработку эскиза чаши огня. Чаша - это важный атрибут, в ней на протяжении всех соревнований будет гореть огонь Универсиады. В положении о конкурсе сказано: эскиз должен отражать контраст сурового климата Сибири и гостеприимства красноярцев. Принять участие могут архитекторы в возрасте до 35 лет, главный приз - 50 тысяч рублей. Эскизы и 3D модели чаши принимают по электронной почте. Победителя выберут уже 1 июня.













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