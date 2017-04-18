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18.04.17 11:24 Футбольный "Енисей" обыграл "Мордовию" за счетом 2:1





Фото "Енисей" одолел "Мордовию" в матче 32-го тура Футбольной Национальной лиги. Встреча проходила в Саранске на стадионе "Старт" и завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей. На 19-й минуте Александр Кренделёв вывел "Мордовию" вперёд. На исходе получаса игры Сергей Самодин забил ответный мяч, а в концовке Артур Саркисов принёс "Енисею" победу. "Мордовия" осталась на 16-м месте в турнирной таблице, имея в активе 33 очка. "Енисей" с 48 очками на 6 строчке. Следующий матч намечен на 23 апреля. "Енисей" встретится с "Кубанью".











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