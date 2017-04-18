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18.04.17 18:35 Красноярские депутаты бойкотировали сессию





Фото Такой короткой сессии стены городского совета не помнят - депутаты просто отказались обсуждать неисполнение антикоррупционного законодательства, уверяя, что ошибки в их декларациях не заслуживают срочного рассмотрения.

Такую позицию поддержали и другие депутаты, под предлогом того, что эта повестка "очень политизирована".



"За" повестку проголосовали лишь 16 депутатов. 8 воздержались, ещё 4 отсутствовали, 2 выступили "против". Для ее принятия не хватило лишь одного голоса.



"Тема соблюдения антикоррупционного законодательства для них настолько неприятная, настолько они не хотят этим заниматься. Поэтому предпочли сорвать сессию, лишь бы не слушать ту информацию, которую они не хотят обсуждать публично", - сказал депутат городского совета Красноярска Виталий Дроздов.



Кроме того, в повестке значились вопросы лишения мандата Юрия Турова из-за возможного конфликта интересов, который усмотрела прокуратура при формировании генплана. И роспуск постоянной комиссии по безопасности жизнедеятельности и экологии. Однако их также не стали рассматривать. Напомним, на лишении мандатов 17-ти депутатов настаивает прокуратура из-за допущенных нарушений в декларациях о доходах за 2016 год.



"Когда будет 19 человек, которые поддерживают эти проекты, мы всё равно будем рассматривать, на очередной, на внеочередной - неважно. Поэтому не надо прикрываться тем, что очень много проблем. Не нужно икать проблемы в других местах, сначала надо со своими разобраться", - считает председатель городского совета Красноярска Татьяна Казанова.



Отметим, что в случае досрочного прекращения полномочий даже 7-ми депутатов, горсовет не сможет принимать решения, и потребуются новые выборы. Но если избранники горожан и вовсе будут игнорировать антикоррупционный вопрос, то депутатский корпус может быть полностью распущен.



Этот вопрос не решается с июля прошлого года, сейчас прокуратура пытается принудить городской совет исполнить антикоррупционное законодательство через суд - заседание назначено на 7 июня.



Владислав ТАМОШАУСКАС











АРХИВ

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