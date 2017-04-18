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18.04.17 18:38 В Законодательном собрании Красноярского края при комитете по экологии создали экспертный совет



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В Законодательном собрании Красноярского края при комитете по экологии создали экспертный совет. В него вошли красноярские учёные, представители общественности, депутаты. В принятии многих экологических законов парламентариям нужна помощь профессионалов. Именно для этого и создан совет, на нем в ближайшее время должны доработать и подготовить для обсуждения на сессии три проекта: об охране атмосферного воздуха, о зелёных насаждениях, а также закон по обращению с твёрдыми бытовыми отходами.

"Считаю, очень правильно, что мы привлекаем экспертов, и когда будет экспертное заключение, когда будем принимать законы, даже если возникнут спорные моменты, мы будем говорить о том, что при обсуждении этого закона мы привлекли и общественность, и реальных профессионалов. Именно поэтому мы сделали два сопредседателя экспертного совета и один из них Шахматов, который занимается мнением от общественности в области экологии", - сказал депутат Законодательного собрания Красноярского края, председатель комитета по природным ресурсам и экологии Александр Симановский.
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