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НОВОСТИ | Общество





18.04.17 18:46 Россельхознадзор начал проверку саженцев



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Специалисты Россельхознадзора сокрушаются - на прилавках некачественные саженцы кустов и деревьев. Их бесполезно пытаться вырастить. Одна из самых распространенных ошибок садоводов - убеждение, что чем выше и старше растение, тем быстрее начнет плодоносить.

"Корневая система груши. Во-первых, куда мы ее сейчас посадим, а во-вторых, что здесь примется? Здесь все отрублено! Корневая система отрублена, мочковатой вообще нет - корешки, которые должны хвататься за ком земли? И вот он саженец, выше меня ростом", - сказала госинспектор управления Россельхознадзора по краю Раиса Тынкалюк.

С локоть длиной - именно такие саженцы советуют приобретать специалисты. Продаются они в специальных горшках. Это позволяет сохранить корневую систему неповрежденной, а значит, они приживутся гораздо легче на вашем садовом участке и, более того, хранить их проще до момента высадки в грунт.

Другой распространенный миф - высокая урожайность растений из зарубежья или южных регионов. Такая посадка может и вовсе погибнуть.

"Можно обратиться в краевой совет садоводов, например, и уточнить, какие сорта выживают в наших условиях, какие рекомендованы для наших огородов и дач. И уже с этой информацией идти приобретать посадочный материал", - объяснила проректор по науке КрасГАУ Валентина Бопп.

Однако всерьез спрашивать сорта на стихийных уличных рынках бесполезно. Именно на таких точках больше всего контрафакта. Продавцы не имеют ни лицензий, ни сертификатов. Штрафы за незаконную торговлю предусмотрены, но такие скромные, что никого от легких денег не отпугивают. От случаев, когда из саженца яблони вырастет рябина или тополь, покупатели не застрахованы.

Анастасия ЦЫГАНКОВА
АРХИВ 
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