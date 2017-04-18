НОВОСТИ | Государство













18.04.17 18:54 Ветераны и дети войны получат единовременные выплаты ко Дню Победы





Фото Небольшой подарок ко Дню Победы. В региональном министерстве социальной политики рассказали: к 9 мая дети войны получат единовременную выплату в тысячу рублей. В Красноярском крае 128 тысяч человек, детство которых пришлось на военные годы.

Чуть больше - тысячу двести рублей - получат ветераны, блокадники Ленинграда и вдовы участников Великой отечественной. И по шесть тысяч рублей - те, кто был несовершеннолетним узником фашистских концлагерей. Средства поступят автоматически на банковские счета, куда поступает пенсия. Всего на эти нужды правительство предусмотрело 195 миллионов рублей.











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