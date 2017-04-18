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18.04.17 19:01 Пожилая пара пенсионеров отбилась от разбойника с топором





Фото Красноярская пенсионерка вместе с мужем сумела отбиться от молодого разбойника в маске и с топором. Нападение произошло в частном секторе Центрального района города. Жертвами налетчика стали пожилые супруги 77 и 80 лет. Злоумышленник в маске ворвался в их частный дом и, угрожая старикам топором и гвоздодером, потребовал деньги. Но чета оказала сопротивление, пенсионеры сорвали маску с разбойника и узнали своего 30-летнего соседа. Налётчик убежал, через некоторое время полицейские поймали его дома. Дело уже передано в суд, обвиняемому грозит наказание 12 лет тюрьмы.



"Только двери открыла, он как схватил, и в сени, и давай душить. Я что-то схватила, давай стаскивать. Досталось и мне, но, во всяком случае, мы отстояли себя", - жалуется пострадавшая.













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