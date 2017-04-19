НОВОСТИ | Общество













19.04.17 10:01 В Красноярске благоустроят более 200 дворов





Фото Жители этой многоэтажки регулярно выходят на субботники и неравнодушны к судьбе собственного двора. Инициативность уже оценили власти и, теперь эта территория будет благоустроена за счет бюджета.



Финансирование проведут по федеральной программе. Чтобы принять в ней участие, красноярцы проходили конкурсный отбор.



"Интерес по Красноярску проявили почти 2000 домов, но заявка подается самими жителями. Это означает, что в этом доме должно пройти собрание, на котором определяется, какие виды работ хотят выполнить жители, какова доля их софинансирования", - объяснил депутат Законодательного Собрания Красноярского края Алексей Клешко.



Проводится развитие городской среды по принципу софинансирования. В каждом дворе уже определен объем работ и они почти полностью, до 98 процентов будут оплачены из бюджета. Остальные средства возьмут со счета дома. Всего на благоустройство дворов выделено более 300 миллионов рублей.



"В программу предлагается включить 204 дома. Я прошу проголосовать, чтобы утвердить этот список как список дворов, что включаются в программу 2017 года", - сказал глава Красноярска Эдхам Акбулатов.



С 2018 года начнет работу новая пятилетняя программа, в которой смогут принять участие и другие дворовые территории Красноярска.



Анастасия ЦЫГАНКОВА











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