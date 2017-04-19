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19.04.17 10:19 "Радио моей жизни": Пантелеимон, Митрополит Красноярский и Ачинский





Фото Пантелеимон, Митрополит Красноярский и Ачинский:



- Оно притягивало с 6 утра звуками, сигналами времени, гимна и потом мы слушали новости. Дело в том, что я рожден от довоенного поколения, выросшего в военные годы и прошедшего ужас войны. Поэтому, всегда боялись войны и слушали именно это. Затем знакомились с лучшими деятелями культуры. Часами слушали спектакли по радио всей семьей. И еще одна удивительная вещь, при помощи радио, несмотря на то, что стояли глушилки, мы слушали голоса Ватикан. Радио Ватикан звучало с гудением, там все глушилось, но мы слушали проповеди зарубежный православных пастырей. Радио научило нас доверять сообщениям, которые мы слышали. Оно было и остается любимым членом семьи.











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