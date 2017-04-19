НОВОСТИ | Общество













19.04.17 13:00 Железнодорожный мост на свободном разрушается





Фото Нависшая угроза. Под железнодорожным мостом на проспекте Свободный начала отваливаться облицовка. Конструкция может упасть на проезжающие машины. На место уже выезжали специалисты департамента городского хозяйства. Что послужило причиной разрушений, еще предстоит установить. Пока известно, что несущие конструкции моста целы, а облицовку восстановят в ближайшее время. Сейчас под небезопасным проездом установили предупреждающие знаки.











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