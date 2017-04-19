НОВОСТИ | Общество













19.04.17 17:58 Детский сад в поселке Аэропорт закрывают из-за несоответствия санитарным нормам





Фото Родители ведут детей в сад, затем отправляются на работу в аэропорт - он через дорогу. Когда-то четыре дома, школу и дошкольное учреждение как раз и строили для сотрудников воздушной гавани. Теперь, ссылаясь на СанПиНы, сад собираются закрыть. А его воспитанников перевести в посёлок Емельяново, что в 20 километрах отсюда.



"Катастрофа это для нас будет, у нас нет рейсовых автобусов, только проходящие", - жалуется жительница поселка Аэропорт Елена.



"У меня сейчас будет грудной ребёнок, как я двоих детей на автобусе, а в автобус еще и не пускают, потому что нужны кресла, а машины у нас нет, как добираться, понятия не имею", - говорит жительница поселка Аэропорт Полина Лебедева



"Садик закрывается 1 июня, в День защиты детей. Возить ребенка, я считаю, это очень опасно: дорога, трасса оживленная", - считает жительница поселка Аэропорт Елена Ковальчук.



"У меня двое ребятишек, я их воспитываю одна. Транспорта у меня нет. Существую на зарплату. У меня физически не получится возить детей в поселок другой", - переживает жительница поселка Аэропорт Лариса Рафалович.



Ольга Самарина возит ребёнка из деревни Крутая. Каждый день преодолевает по 10 километров. Теперь путь станет еще длиннее.



"Тридцать километров от нашей деревни, как добираться? На чем? На работу также. У меня сейчас маленький ребенок подрастает - 2 года, тоже должны идти в этот детский сад. Куда нам идти? Некуда. Детское пособие не платят, обещали на эти деньги сады строить, а где они?" - сетует жительница деревни Крутая Ольга Самарина.



Пострадают и сотрудники детского сада: в администрации Емельяновского района рассказали, устроить их сегодня некуда. А детям, что в посёлке Емельяново стоят в очереди, придётся еще подождать - сначала определят ребятишек из Аэропорта.



20 лет никого не волновало близкое расположение детского сада и аэропорта, а сейчас все стали ссылаться на СанПиНы, вероятно, земля, на которой стоит детский сад, сейчас кому-то стала очень интересна. Но что любопытно, люди, которые сюда водят своих детей, живут вот в этих домах, дома тоже очень близко расположены к аэропорту, то есть жить здесь можно, а водить детей в этот детский сад нельзя.



В аэропорту ссылаются на новый терминал. В связи с его строительством расширилась санитарно-защитная зона.



"Здание попадает в расчётные границы утверждённой санитарно-защитной зоны аэропорта и не может использоваться как объект социального значения в этих границах по соображениям обеспечения экологической безопасности населения", - поясняет пресс-секретарь красноярского аэропорта Леокадия Матвеева.



Пообещали лишь одно: рассмотрят вопрос о запуске корпоративного автобуса до посёлка Емельяново. Мы будем следить за развитием событий.



Мария СЕМЕНОВА











АРХИВ

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