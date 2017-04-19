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19.04.17 18:02 Подрядчик ответил на жалобы строителей перинатального центра в Норильске





Фото "Условия в России не лучшие везде. Те, кто хотят, обустраиваются", - так компания-субподрядчик, которая строит перинатальный центр в Норильске, прокомментировала заявления рабочих об ужасных условиях быта и работы на стройке в северном городе. В программу "Вести.Красноярск" обратились строители и монтажники - они прислали видео запущенного общежития с оголенной проводкой, сообщили, что воды нет, канализация забита, а на бригаду из 16 человек присылали прокисший обед.



Компания-работодатель заявила, что люди, которые сняли это видео, сами на работу не вышли. На стройке трудится основной костях строителей, и те всем довольны, в подтверждение сняли еду, которую им дают каждый день. Первое - суп, второе котлеты, салаты и хлеб на всех.



"Нет красной икры - ну, извиняюсь. Общежитие нашей компании предоставляется администрацией города Норильска. Условия, скажем так, у нас в России везде не самые лучшие, но там работают порядка 70 человек наших сотрудников. Комната, которую вам показали, самая худшая. Люди приезжают, обустраиваются", - сказал заместитель директора компании субподряда Валерий Емельяшин.



По данным руководства компании, все остальные комнаты рабочих выглядят намного лучше. "Вести.Красноярск" будут следить за судьбой перинатального центра в Норильске. Стройка идет с опозданием на год. Сейчас объект построен только на 15 процентов, закончить обещают до конца года.











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