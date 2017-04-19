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19.04.17 18:06 В Красноярске проверили качество бутилированной воды





Фото Специальная комиссия профессионально дегустирует воду из бутылок. Технологи, биологи, врачи, специалисты центра стандартизации прежде чем попробовать придирчиво разглядывают и нюхают содержимое бокалов: негазированная вода первой категории должна быть прозрачной и без запаха. Говорят, сложнее всего определить вкус.



Эксперты забраковали 2 из 13 образцов. Воду из Омска за то, что ее производитель слукавил: на этикетке написал - артезианская, но по составу скорее дистиллированная, и вода в бутылках из Минусинска оказалась вредной, в ней нашли превышение нитратов.



"Нитраты имеют класс опасности согласно СанПиНу, поэтому оказывают негативное влияние на организм человека, поэтому, образец, в котором содержание нитратов превышено, будет снят с дегустации", - объяснил ведущий специалист Красноярского центра стандартизации Алексей Боос.



Воду для исследования закупили в обычных красноярских супермаркетах разной стоимости: от 16 до 95 рублей, интересно, что самый дешевый образец не вызвал нареканий, так же как и самый дорогой, отклонение от нормы нашли в воде средней ценовой категории от 25 до 35 рублей.



Эксперты составили рейтинг качества: лучшим стал негазированный "Лель", который делают в Абакане, на втором месте "Алтайский источник" из Барнаула, дальше "Морозовская" из Железногорска, "Tassy" из Казахстана, на пятом месте "Липецкий бювет" и красноярская вода - "Эмили". Пить можно, не опасаясь за здоровье. Кстати, для интереса исследовали и состав водопроводной воды: для нее нормы не такие строгие, но вывод утешает: воду из-под крана красноярцам можно пить. Она не опасная.



Александра СЛАВЕЦКАЯ











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