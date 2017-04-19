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19.04.17 18:15 "Бессмертный полк" в этом году пойдет сразу же после парада в честь Дня Победы





Фото "Бессмертный полк" в этом году пойдет сразу же после парада в честь Дня Победы. Организаторы акции рассказали, что учли все замечания и пожелания красноярцев. Построение колонны - в 12:30 на перекрестке улицы Дзержинского и проспекта Мира. Само шествие начнется в 13:30 и пройдет по проспекту до площади перед БКЗ, где будет организован двухчасовой праздничный концерт. Также будут работать специальные бригады по предотвращению провокаций, таких, как выбрасывание штендеров с фотографиями ветеранов в мусорные баки. К слову, в этом году будет изготовлено около тысячи штендеров для пожилых людей, которые не в состоянии их изготовить самостоятельно. Их можно получить в молодежных центрах вашего района. Ожидается, что в этом году в "Бессмертном полку" по Красноярску пройдет не меньше, чем в прошлом - около 20 тысяч человек.



"Жалобы были, что парад не могли посмотреть. Потому что в прошлом году начиналось в три часа, непонятно было куда идти. Люди, кто придет со штендерами, посмотрят парад и потом с Маркса просто перейдут на Мира. В общем-то все спокойно произойдет", - пояснила руководитель регионального штаба "Бессмертный полк России" Серафима Аксельрод.











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