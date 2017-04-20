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НОВОСТИ | Общество





20.04.17 09:38 На севере Красноярского края популяция оленей стремительно падает



Фото
Эвенкия буквально усеяна тысячами трупов северного оленя. По самым скромным подсчетам их около 20 тысяч. Львиная доля на счету браконьеров, которые явно перебрали допустимый лимит. В некоторых случаях кровавая бойня велась с вертолета, по стаду стреляли, не целясь. Раненые животные уходили в лес и там погибали.

"Самое страшное, что убивают самок на последней стадии беременности. Когда эмбрион достигает 4,5-5 килограммов. Их гонят на снегоходах и после 4-х километров, самка абортируется, там наблюдается массовая абортация", - рассказал директор Центральносибирского природного заповедника Павел Кочкарёв.
Шокирует и цель охоты: вырезают отдельно языки или окорока, остальное бросают гнить, что чревато вспышкой опасных инфекций. Цифры еще беспощаднее. С начала 2000-х годов на севере края популяция северного оленя снизилась в три раза.
За последние три года животное, видимо, спасаясь от истребления, начало мигрировать на Восток - в Якутию. К слову, там браконьеры, которые за несколько лет уничтожили яно-индигирскую популяцию оленя. Эвенкийскую же, мигрирующую на зимовку через Таймыр, бьют на воде или там же срезают панты - это особый циничный способ, когда животное беззащитно.

Проблема в безнаказанности. До 2005 года в охотнадзорах Эвенкии, Таймыра и Красноярского края работало около 300 инспекторов, после объединения службы в одну структуру, их осталось примерно 70. При этом в Эвенкии и Таймыре всего по 3 человека, разумеется они не способны обеспечивать закон и порядок на сотнях тысяч гектаров. К тому же, техническое оснащение браконьеров гораздо выше, чем у инспекторов госструктуры.

Ученые видят спасение в ужесточении законодательства и усилении мониторинга бесконтрольной промысловой добычи, которая сейчас идёт с нарушением сроков, объемов и способов. Более того, пути миграции и численность самой популяции северного оленя нуждается в дополнительном изучении.

Вадим КУЛИКОВ




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