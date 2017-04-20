Эвенкия буквально усеяна тысячами трупов северного оленя. По самым скромным подсчетам их около 20 тысяч. Львиная доля на счету браконьеров, которые явно перебрали допустимый лимит. В некоторых случаях кровавая бойня велась с вертолета, по стаду стреляли, не целясь. Раненые животные уходили в лес и там погибали.
"Самое страшное, что убивают самок на последней стадии беременности. Когда эмбрион достигает 4,5-5 килограммов. Их гонят на снегоходах и после 4-х километров, самка абортируется, там наблюдается массовая абортация", - рассказал директор Центральносибирского природного заповедника Павел Кочкарёв.
Шокирует и цель охоты: вырезают отдельно языки или окорока, остальное бросают гнить, что чревато вспышкой опасных инфекций. Цифры еще беспощаднее. С начала 2000-х годов на севере края популяция северного оленя снизилась в три раза.
За последние три года животное, видимо, спасаясь от истребления, начало мигрировать на Восток - в Якутию. К слову, там браконьеры, которые за несколько лет уничтожили яно-индигирскую популяцию оленя. Эвенкийскую же, мигрирующую на зимовку через Таймыр, бьют на воде или там же срезают панты - это особый циничный способ, когда животное беззащитно.
Проблема в безнаказанности. До 2005 года в охотнадзорах Эвенкии, Таймыра и Красноярского края работало около 300 инспекторов, после объединения службы в одну структуру, их осталось примерно 70. При этом в Эвенкии и Таймыре всего по 3 человека, разумеется они не способны обеспечивать закон и порядок на сотнях тысяч гектаров. К тому же, техническое оснащение браконьеров гораздо выше, чем у инспекторов госструктуры.
Ученые видят спасение в ужесточении законодательства и усилении мониторинга бесконтрольной промысловой добычи, которая сейчас идёт с нарушением сроков, объемов и способов. Более того, пути миграции и численность самой популяции северного оленя нуждается в дополнительном изучении.