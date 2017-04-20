НОВОСТИ | Общество













20.04.17 09:40 В Красноярском крае запретили жарить шашлыки на природе





Фото Жителям региона запретили жарить шашлыки на природе - в Красноярском крае вводят особый противопожарный режим. Такое решение было принято на заседании Правительства края из-за повышения пожарной опасности и сухой ветреной погоды. Запрещено разводить костры и проводить пожароопасные работы, нарушителям грозит штраф от 2 до 400 тысяч рублей. Рекомендовано ограничить доступ людей в леса, увеличить патрули, а также оградить населенные пункты и детские оздоровительные лагеря от лесных массивов защитными полосами.











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