ВЕСТИ. КРАСНОЯРСК:
Новый сайт программы
СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ:
Смотреть выпуски
ПОМОЖЕМ ВМЕСТЕ:
Вести и Русфонд собирают средства для больных детей
ВЕСТИ. ИНТЕРВЬЮ:
Смотреть выпуски
ВЕСТИ. КРАСНОЯРСК:
Смотреть вечерний выпуск

ГТРК "КРАСНОЯРСК"
О компании
Техническое оснащение
Команда
Заслуги и награды
Контакты и координаты
Новости компании
Спецпроекты
Пресса о нас
Рекламодателю
Студия звукозаписи
Говорит и показывает КРАСНОЯРСК
ПРЯМОЙ ЭФИР
"Маяк" в Красноярске
"Радио России". Красноярск
О КАНАЛАХ
Россия-1. Красноярск
Россия-24. Красноярск
Радио России. Красноярск
Маяк. Красноярск
Интернет-вещание
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Смотреть выпуски "Вестей"
Слушать программы "Радио России"
ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ
Россия 1
Маяк
Радио России
Анонсы, промо

ИНФОРМАЦИЯ О РЕГИОНЕ
Красноярск  
Красноярский край  
Органы власти  
Экономика  
Наука и образование  
Культура  

НОВОСТИ | Экономика





20.04.17 11:41 КЭФ-2017 начал свою работу



Фото
В Красноярске начал свою работу 14-ый Экономический форум. Традиционно, в первый день всё внимание приковано к молодежной площадке "Поколение-2030", которая посвящена построению модели "зелёного будущего". Актуальность темы обусловлена объявленным в России годом экологии. Зал пленарного заседания, рассчитанный на 800 человек, был полон. С приветственным словом выступил губернатор Виктор Толоконский. Он отметил, что инициативы, высказанные на молодежной площадке, всегда реальны и вполне выполнимы. Участие в дискуссии принял заместитель министра природных ресурсов и экологии России Иван Валентик. Он отметил, что тема первого дня форума - это ответ сегодняшним запросам общества.

"Когда тема экологии становится одной из центральных на экономическом форуме - это уже серьезный месседж во внешнюю среду. Общество уже дошло до осознанной потребности улучшения качества жизни именно с точки зрения экологических аспектов. Люди хотят пить чистую воду, дышать чистым воздухом, жить в чистой среде, хотят, чтобы рядом рос и шумел лес, чтобы их дети росли здоровыми, поэтому сегодня тема экологии выходит на повестку", - сказал заместитель министра природных ресурсов и экологии России Иван Валентик.

Участники пленарного заседания отметили, что Красноярский край благодаря своему расположению является зеркалом России, поэтому к проблемам, которые здесь возникают, и вариантам их решения - всегда пристальное внимание. На форуме решалось, как улучшить экологию не только промышленным гигантам и крупным энергетическим компаниям, но и как это сделать каждому жителю региона.

"Есть такое понятие, как "маленькая экология". 200 постоянных рецептов, как сделать жизнь экологичной. И в принципе, на этом можно зарабатывать. Потому что сокращая расходы, можешь получить бонусы со сдачи мусора. И вообще, граждане должны понимать, что экологично - равно экономично", - пояснил сопредседатель экологической палаты России Владимир Коптев-Дворников.
АРХИВ 
р е к л а м а
п р о г р а м м ы
Смотреть вечерний выпуск
Все новости дня
Вести-Красноярск. События недели
Вести FM
Маяк в Красноярске
Радио России - Красноярск
Непотерянный рай


© 2017 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2017. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-26539 от 22 декабря 2006 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет. Адрес электронной почты редакции: info@rfn.ru. Реклама на сайте: тел. +7 (495) 954-04-61, е-mail: contact@roden-media.ru, ad@vesti.ru. Техническое сопровождение: Дирекция информационных технологий ВГТРК.