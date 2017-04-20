НОВОСТИ | Экономика













20.04.17 11:41 КЭФ-2017 начал свою работу





Фото В Красноярске начал свою работу 14-ый Экономический форум. Традиционно, в первый день всё внимание приковано к молодежной площадке "Поколение-2030", которая посвящена построению модели "зелёного будущего". Актуальность темы обусловлена объявленным в России годом экологии. Зал пленарного заседания, рассчитанный на 800 человек, был полон. С приветственным словом выступил губернатор Виктор Толоконский. Он отметил, что инициативы, высказанные на молодежной площадке, всегда реальны и вполне выполнимы. Участие в дискуссии принял заместитель министра природных ресурсов и экологии России Иван Валентик. Он отметил, что тема первого дня форума - это ответ сегодняшним запросам общества.



"Когда тема экологии становится одной из центральных на экономическом форуме - это уже серьезный месседж во внешнюю среду. Общество уже дошло до осознанной потребности улучшения качества жизни именно с точки зрения экологических аспектов. Люди хотят пить чистую воду, дышать чистым воздухом, жить в чистой среде, хотят, чтобы рядом рос и шумел лес, чтобы их дети росли здоровыми, поэтому сегодня тема экологии выходит на повестку", - сказал заместитель министра природных ресурсов и экологии России Иван Валентик.



Участники пленарного заседания отметили, что Красноярский край благодаря своему расположению является зеркалом России, поэтому к проблемам, которые здесь возникают, и вариантам их решения - всегда пристальное внимание. На форуме решалось, как улучшить экологию не только промышленным гигантам и крупным энергетическим компаниям, но и как это сделать каждому жителю региона.



"Есть такое понятие, как "маленькая экология". 200 постоянных рецептов, как сделать жизнь экологичной. И в принципе, на этом можно зарабатывать. Потому что сокращая расходы, можешь получить бонусы со сдачи мусора. И вообще, граждане должны понимать, что экологично - равно экономично", - пояснил сопредседатель экологической палаты России Владимир Коптев-Дворников.











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