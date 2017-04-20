НОВОСТИ | Общество













20.04.17 11:44 В "Ергаках" проснулись медведи





Фото В природном парке "Ергаки" проснулись медведи. Первые следы косолапых обнаружили в южной части охраняемой территории, где снег практически растаял. Сейчас косолапые питаются в основном растениями, которые уже оттаяли, а также муравьями. Всего в парке обитает около 400 особей. Специалисты отмечают, что опасности зверь пока не представляет и обитает лишь около берлог. Метровый мокрый снег не дает хищнику перейти к туристическим базам. Большую угрозу для людей сейчас представляют снежные лавины, которые могут сойти со склонов Западного Саяна в любой момент. Поэтому посетителям парка советуют пока обходить эту территорию стороной.











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