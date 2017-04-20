НОВОСТИ | Общество













20.04.17 11:45 В рамках проекта "Исторический квартал" в Красноярске отремонтируют ветхие дома





Фото Ветхую двухэтажку на перекрестке улиц Сурикова и Карла Маркса в Красноярске спрятали под баннером. Жители города в социальных сетях предположили, что таким образом краевой центр готовят к экономическому форуму. Однако в администрации Центрального района пояснили, это инвесторы готовятся к плановому ремонту двухэтажки в рамках проекта "Исторический квартал". Баннер должен защитить прохожих во время строительных работ и позже подобные конструкции появятся ещё на трёх домах. В них планируют разместить гостиницу, кафе и офисные помещения.











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