Ветхую двухэтажку на перекрестке улиц Сурикова и Карла Маркса в Красноярске спрятали под баннером. Жители города в социальных сетях предположили, что таким образом краевой центр готовят к экономическому форуму. Однако в администрации Центрального района пояснили, это инвесторы готовятся к плановому ремонту двухэтажки в рамках проекта "Исторический квартал". Баннер должен защитить прохожих во время строительных работ и позже подобные конструкции появятся ещё на трёх домах. В них планируют разместить гостиницу, кафе и офисные помещения.