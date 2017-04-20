НОВОСТИ | Общество













20.04.17 17:27 В Красноярске состоялся суд над "черными риэлторами"





Фото На скамье подсудимых в Советском районном суде - трое мужчин. По версии следствия, угрозами, физической расправой и моральным давлением они выжили 13 человек из своих квартир. В жизни Альфии Быковой кошмар начался после смерти супруга. Его дети продали свои доли в имуществе черным риелторам. Полгода женщина прожила в аду.



"На этаже меня били, можно сказать так. Вырвали мне клок волос. Потом он

кричал, что я никогда больше не войду в свою квартиру, если я не соглашусь на его условия: не продам ему квартиру или не выкуплю ее по завышенной стоимости",- вспоминает потерпевшая Альфия Быкова.



Теперь в собственное жилье Альфия попасть не может - замки поменяли. За дверью слышны шаги, а по ночам в окнах горит свет. Но на стук не открывают.



В то, что она сможет вернуть квартиру, Альфия не верит. Надеется лишь, что ее обидчиков накажут - им грозит до 10 лет лишения свободы. Своей вины они не признают. Из жертв на судебный процесс приходят немногие. Уверяют, на них до сих пор оказывают давление.



"В действительности это организованное преступное сообщество. На скамье подсудимых находятся те, кто выполнял черную работу", - считает потерпевшая

Надежда Левина.



Как только в собственность риэлторов попадала доля квартиры, они оформляли доверенность. Согласно ей новые владельцы имеют право не только сдавать свою недвижимость в аренду, но и выселять из нее любых физических лиц. Чрезмерно широкие полномочия ущемляли права других, в итоге оставляя людей на улице. В уголовном деле фигурирует 13 потерпевших. Они уверены, их на самом деле куда больше. Ведь в собственности у трех подсудимых и их родственников более сотни долей в разных квартирах Красноярска.



Анастасия ЦЫГАНКОВА









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