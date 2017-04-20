НОВОСТИ | Спорт













20.04.17 17:31 Красноярец признан лучшим тренером России





Фото Тренер из Красноярска признан лучшим в России. Об этом сообщили в управлении по физической культуре и спорту. 33-летний Александр Лучискенс работает в "Центре спортивных клубов". Он - дворовой тренер, бесплатно занимается с ребятишками физкультурой, организовывает поездки на природу и активный отдых. Его команды регулярно становятся победителями краевых соревнований. За победу тренера наградили дипломом.











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