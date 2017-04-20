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20.04.17 17:32 В Красноярске рядом с БКЗ будет работать социальный прокат велосипедов





Фото Многодетные семьи и пенсионеры смогут бесплатно покататься на велосипедах в районе БКЗ. Велопрокатчики объединились и устроили социальную акцию: при предъявлении пенсионного удостоверения или паспорта с указанием количества детей, велосипед можно взять бесплатно. Также ввели скидку для школьников - они теперь катаются за 100 рублей в час.



"Вести.Красноярск" рассказывали, как социальный велопрокат, который предоставляла дирекция острова Татышев, закрылся из-за того, что велосипеды износились. На помощь пришли предприниматели, правда сразу предупреждают: количество социальных двухколесных ограничено: на выходных их всего 45, в будни - 90. Социальный прокат работает рядом с большим концертным залом.











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