Многодетные семьи и пенсионеры смогут бесплатно покататься на велосипедах в районе БКЗ. Велопрокатчики объединились и устроили социальную акцию: при предъявлении пенсионного удостоверения или паспорта с указанием количества детей, велосипед можно взять бесплатно. Также ввели скидку для школьников - они теперь катаются за 100 рублей в час.
"Вести.Красноярск" рассказывали, как социальный велопрокат, который предоставляла дирекция острова Татышев, закрылся из-за того, что велосипеды износились. На помощь пришли предприниматели, правда сразу предупреждают: количество социальных двухколесных ограничено: на выходных их всего 45, в будни - 90. Социальный прокат работает рядом с большим концертным залом.