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20.04.17 17:34 В Минусинске задержали подозреваемую в торговле наркотиками





Фото Игры со смертью. В Минусинске полицейские задержали подозреваемую в торговле героином, при себе у неё была мягкая игрушка, в которой она и хранила наркотики. Из плюшевого зайца правоохранители изъяли сверток с порошком белого цвета весом более 230 граммов. Экспертиза уже показала, что это героин. Сейчас в отношении задержанной возбуждено уголовное дело - ей грозит до 15 лет лишения свободы.











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