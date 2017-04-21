НОВОСТИ | Общество













21.04.17 10:18 Пять красноярских подростков отравились таблетками





Фото В Красноярске пятеро подростков прямо из школы отправились на больничные койки. Как установили врачи, они предположительно отравились медицинским препаратом, который отпускается только по рецепту. Сотрудники полиции выяснили, что лекарство в учебное заведение принесла одна из школьниц и предложила употребить его своим друзьям. После того, как подростки приняли таблетки, им стало плохо. Учеников госпитализировали. Сейчас их жизни и здоровью ничего не угрожает. Полицейские выясняют, где несовершеннолетняя могла взять сильнодействующий препарат.











АРХИВ

р е к л а м а п р о г р а м м ы













