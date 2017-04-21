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КЭФ-2017



21.04.17 10:20 Экомарафон "День Енисея" изменится в этом году





Фото На экономическом форуме было объявлено: популярный у красноярцев экомарафон "День Енисея" изменится в этом году. Шесть лет в "День Енисея", проведение которого инициировал "РУСАЛ", проводились экоквесты и субботники. Участники собирали тонны мусора на берегах. Традиция сохраняется, но теперь планируется создавать еще и экоточки. Волонтеры будут раздавать отдыхающим перчатки и мешки, чтобы люди убирали за собой.



"Мы этому доброму начинанию помогаем реализоваться, потому что делать это становится удобнее: вот вам пакет, вот вам перчатки, вот мусорный бак на обратном пути, да еще и вот вам большое "спасибо с призом" за то, что вы поучаствовали в этом мероприятии", - сказал заместитель директора алюминиевого дивизиона ОК "РУСАЛ" Сергей Попов.









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