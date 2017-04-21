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КЭФ-2017



21.04.17 10:24 Красноярцам покажут фотовыставку "Первозданная Россия"





Фото На Красноярском экономическом форуме открылась фотовыставка "Первозданная Россия". Проект существует с 2014 года и объединяет талантливых фотохудожников, цель которых, привлечь внимание к вопросам экологии. В Красноярск выставку привезли по инициативе Сибирской угольной энергетической компании. С 3 по 29 мая полюбоваться на фотокартины можно будет в Гранд Холле Сибирь, вход свободный. После - коллекция отправится в другие города присутствия СУЭК.



"Природа - это одно из самых больших богатств, которые есть в нашей стране, и мы имеем возможность наблюдать все эти богатства. И хочется поделится тем, чем ты владеешь", - считает генеральный директор АО "СУЭК" Владимир Рашевский.



"Благодарен коллегам из СУЭКа, такое внимание к истории страны, к природе России - это очень важное, благое дело", - говорит губернатор Красноярского края Виктор Толоконский.









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