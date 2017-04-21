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21.04.17 10:27 В заповеднике "Столбы" фотоловушки зафиксировали медведей





Фото Первых медведей, которые пробудились после зимней спячки зафиксировали фотоловушки в лесной чаще заповедника "Столбы". В этом году в связи с ранним потеплением в марте, когда дневные температуры поднимались до плюс 15 градусов, выход медведя из берлоги случился раньше обычного.



"Фактически питаться нечем. Поэтому зверь выживает за счёт накопленных жировых запасов. Появится на солнечных склонах зелёная трава, начнут копать коренья, траву поедать. Может где-то падаль какую то съедят", - сказал ведущий научный сотрудник заповедника "Столбы" Владимир Кожечкин.



В состоянии голода хищник особенно агрессивен, и сейчас по заповеднику бродят более 60 особей. Сотрудники "Столбов" рекомендуют не оставлять после себя в заповеднике пищу, она может привлечь хищника к туристическим тропам. Так же не следует бродить в одиночку по лесным массивам и особенно заходить в буферную зону, именно там самая большая концентрация медведей.



Первые следы косолапых обнаружили и в южной части охраняемой территории природного парка "Ергаки", где снег практически растаял. Всего здесь обитает 460 особей. Специалисты отмечают, сейчас косолапые обитают лишь около берлог, и опасности для туристов пока не представляют, но сотрудники парка готовы к любому развитию событий.



"Меры, которые мы сейчас принимаем, они достаточно эффективны. Если в 2015 году было 2 нападения медведя. То в 2016 году, при принятии мер связанных с экстренном отстрелом, ни одного нападения медведя не было. Разрешение на отстрел 10 экземпляров, но вполне возможно, что не будет отстрелено ни одного, если не будет угрозы для людей", - объяснил директор природного парка "Ергаки" Игорь Грязин.



Как правило, все случаи нападения медведей происходят по вине самих туристов. Поэтому перед тем как отправиться в лес, гостям парка рекомендуют тщательно изучить инструкцию по безопасности и зарегистрироваться.



Владислав ТАМОШАУСКАС.











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