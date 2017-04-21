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НОВОСТИ | Экономика



КЭФ-2017

21.04.17 11:45 КЭФ-2017: второй день



Фото
В Красноярске второй день экономического форума. Его традиционно называют главным. И этот год не стал исключением: кроме подписания ряда значимых для региона соглашений, пройдет и пленарное заседание. Его участниками станут заместитель председателя правительства страны Аркадий Дворкович, министр экономического развития РФ Максим Орешкин, руководители крупнейших производственных компаний России. На месте сейчас работают наши съемочные группы.
Все подробности расскажем в 17:20 и 20:45 в программе "Вести. Красноярск" на телеканале "Россия".




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