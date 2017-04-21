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21.04.17 11:47 В Красноярске загорелся трамвай





Фото В утренний час пик в Красноярске загорелся трамвай. Электротранспорт с пассажирами внутри вспыхнул около 8 утра на правобережье города. По словам очевидцев, пламя охватило провода. На кадрах видео огонь горит уже из-под днища трамвая. В момент ЧП в нем находились около десяти человек, никто не пострадал.



"Там, где сидит водитель, все заискрило. Водитель открыла всем двери. И повалил дым, черный дым из-под низа. Люди закричали, начали толкаться. Друг друга вытолкали из дверей. Водитель взяла огнетушитель, но у нее не получалось почему-то его открыть. Может быть, растерялась", - рассказывает пассажир загоревшегося трамвая Ксения Потылицына.











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