НОВОСТИ | Общество













21.04.17 11:51 Во дворах красноярской Покровки появились клещи





Фото Клещ укусил ребенка в микрорайоне "Покровский". Мальчик гулял во дворе, особых зеленых насаждений там нет, клещ заполз под куртку, обнаружили укус уже дома. Местные жители утверждают, что в этом же месте на пересечении улиц Линейной и Мужества на прошлой неделе клещи присасывались к домашним собакам. Сообщения об укусах поступают из Зеленой рощи, со станции Енисей, Взлетки, Академгородка. Отметим, в Роспотребнадзоре подчеркивают: обработать все дворы невозможно, рекомендуют чаще осматриваться и прививаться от инфекций, которые переносят клещи.











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