НОВОСТИ | Общество













21.04.17 11:58 В Красноярске вымыли памятник Ленину





Фото Этот монумент - один из самых высоких в Красноярске. Чтобы его отмыть, рабочим приходится подниматься на 20-метровую высоту на специальной вышке. Грязь с Ленина оттирают щётками под высоким напором воды, на это уходит несколько бочек жидкости.



Приводить в порядок городские памятники и скульптуры ежегодно начинают в конце апреля, их моют тёплой водой с помощью пожарных гидрантов и вышки. При необходимости в воду добавляют обычные бытовые моющие средства. Однако, если скульптура находится рядом с клумбами, то химию не добавляют.



Кроме памятников, городские службы планируют отмыть и малые архитектурные формы, это лавочки и урны. В первую очередь, наведут порядок в местах, где пройдут народные празднования Дня Победы.



Владислав ТАМОШАУСКАС











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