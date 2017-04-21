ВЕСТИ. КРАСНОЯРСК:
Смотреть вечерний выпуск
ВЕСТИ. ИНТЕРВЬЮ:
Смотреть выпуски
ВЕСТИ. КРАСНОЯРСК:
Новый сайт программы
ПОМОЖЕМ ВМЕСТЕ:
Вести и Русфонд собирают средства для больных детей
СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ:
Смотреть выпуски

ГТРК "КРАСНОЯРСК"
О компании
Техническое оснащение
Команда
Заслуги и награды
Контакты и координаты
Новости компании
Спецпроекты
Пресса о нас
Рекламодателю
Студия звукозаписи
Говорит и показывает КРАСНОЯРСК
ПРЯМОЙ ЭФИР
"Маяк" в Красноярске
"Радио России". Красноярск
О КАНАЛАХ
Россия-1. Красноярск
Россия-24. Красноярск
Радио России. Красноярск
Маяк. Красноярск
Интернет-вещание
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Смотреть выпуски "Вестей"
Слушать программы "Радио России"
ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ
Россия 1
Маяк
Радио России
Анонсы, промо

ИНФОРМАЦИЯ О РЕГИОНЕ
Красноярск  
Красноярский край  
Органы власти  
Экономика  
Наука и образование  
Культура  

НОВОСТИ | Экономика



КЭФ-2017

21.04.17 18:09 Итоги второго дня Красноярского экономического форума



Фото
"Как вы оцениваете темпы роста экономики до 2025 года?". С ответа на этот вопрос началось пленарное заседание второго по счету, но первого по значимости дня экономического форума. Большая часть участников пленарной дискуссии, которая называлась "Российская экономика: повестка до 2025 года" оценила темпы роста экономики на уровне 1-2 процентов.
Что больше всего мешает развиваться экономике? Один из ответов - вмешательство государства в бизнес.
Какова стратегия развития России? Ответ на этот вопрос - в центре России, в регионе, которым является "зеркалом страны", искали участники экономического форума.

"Мы готовились к этому событию. Мы считаем эту площадку очень эффективной для открытого обсуждения самых актуальных вопросов экономического развития", - сказал заместитель председателя Правительства РФ Аркадий Дворкович.

По итогам форума будут сформулированы конкретные предложения, которые используют в работе федеральной власти при составлении планов на перспективу. Кстати, вопрос о закрытии Красноярского экономического форума, который в последнее время возникает очень часто, теперь уже не стоит.

"Начиная со следующего года мы планируем, что управленческая тематика будет превалирующей, и пару Красноярску составит Калининград, через год они будут меняться с точки зрения места проведения", - объяснил министр экономического развития РФ Максим Орешкин.


Этот день стал самым насыщенным. Более 20 соглашений о сотрудничестве между властью и бизнесом было подписано, прошло около 20 круглых столов. И завершится второй день благотворительным хоккейным матчем, в котором примут участие не только олимпийские чемпионы, но и представители власти и бизнеса. Елена Алишевец





ДРУГИЕ СТАТЬИ ПО ТЕМЕ

КЭФ-2017 начал свою работу

Экомарафон "День Енисея" изменится в этом году

Красноярцам покажут фотовыставку "Первозданная Россия"

КЭФ-2017: второй день
АРХИВ 
р е к л а м а
п р о г р а м м ы
Смотреть вечерний выпуск
Все новости дня
Вести-Красноярск. События недели
Вести FM
Маяк в Красноярске
Радио России - Красноярск
Непотерянный рай


© 2017 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2017. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-26539 от 22 декабря 2006 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет. Адрес электронной почты редакции: info@rfn.ru. Реклама на сайте: тел. +7 (495) 954-04-61, е-mail: contact@roden-media.ru, ad@vesti.ru. Техническое сопровождение: Дирекция информационных технологий ВГТРК.