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КЭФ-2017



21.04.17 18:09 Итоги второго дня Красноярского экономического форума





Фото "Как вы оцениваете темпы роста экономики до 2025 года?". С ответа на этот вопрос началось пленарное заседание второго по счету, но первого по значимости дня экономического форума. Большая часть участников пленарной дискуссии, которая называлась "Российская экономика: повестка до 2025 года" оценила темпы роста экономики на уровне 1-2 процентов.

Что больше всего мешает развиваться экономике? Один из ответов - вмешательство государства в бизнес.

Какова стратегия развития России? Ответ на этот вопрос - в центре России, в регионе, которым является "зеркалом страны", искали участники экономического форума.



"Мы готовились к этому событию. Мы считаем эту площадку очень эффективной для открытого обсуждения самых актуальных вопросов экономического развития", - сказал заместитель председателя Правительства РФ Аркадий Дворкович.



По итогам форума будут сформулированы конкретные предложения, которые используют в работе федеральной власти при составлении планов на перспективу. Кстати, вопрос о закрытии Красноярского экономического форума, который в последнее время возникает очень часто, теперь уже не стоит.



"Начиная со следующего года мы планируем, что управленческая тематика будет превалирующей, и пару Красноярску составит Калининград, через год они будут меняться с точки зрения места проведения", - объяснил министр экономического развития РФ Максим Орешкин.





Этот день стал самым насыщенным. Более 20 соглашений о сотрудничестве между властью и бизнесом было подписано, прошло около 20 круглых столов. И завершится второй день благотворительным хоккейным матчем, в котором примут участие не только олимпийские чемпионы, но и представители власти и бизнеса. Елена Алишевец











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