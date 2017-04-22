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КЭФ-2017



22.04.17 14:25 Главным событием второго дня КЭФа стало пленарное заседание "Российская экономика: повестка до 2025 года"





Фото Губернатор знакомит гостей с выставочной площадкой форума. Промышленные гиганты края, России, зарубежья демонстрируют свою продукцию. Здесь же - площадки развития инфраструктуры региона. Но главным становится пленарное заседание "Российская экономика: повестка 2017-2025".



"Как вы оцениваете темпы роста экономики до 2025 года?". С ответа на этот вопрос началось пленарное заседание второго по счету, но первого по значимости дня экономического форума.



Этот опрос среди участников и гостей форума стал отправной точкой дискуссии. Оказывается, большая часть присутствующих верит лишь в небольшой рост экономики, на уровне 1-2 процентов. Что делать, чтобы экономика росла быстрее?



"Мы должны понять, что современная система государственного управления не соответствует тем вызовам, не фокусирует, не повышает эффективность нашей работы. Мы должны менять систему, переходить на систему управлений изменениями. Это новый элемент нашего государственным управления, который мы еще не освоили", - предлагает председатель совета фонда "Центр стратегических разработок Алексей Кудрин



"Нельзя достичь качественного эконом роста если не изменить политику кредитно-финансовую. Нельзя развиваться при такой цене денег, которую мы сейчас имеем", - считает губернатор Красноярского края Виктор Толоконский.



По итогам форума будут сформулированы конкретные предложения в адрес федеральной власти для формирования планов на будущее десятилетие.



Елена АЛИШЕВЕЦ









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