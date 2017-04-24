НОВОСТИ | Общество













24.04.17 10:43 Новую трассу для мотокросса в Красноярске превратили в свалку





Фото Трассу в Верхних Черемушках с помпой открывали в прошлом году. Протяженность объекта 1650 метров. Специалисты уверяли, построена дорога с трамплинами по мировым стандартам, на ней можно проводить соревнования всероссийского уровня. Аналог в крае есть только в Заозерном - трасса европейского стандарта.



Евгений Бережнов - мотогонщик-любитель. Был рад, когда узнал, что на правом берегу Красноярска появилось цивилизованное место для экстремального катания. И бесконечно разочарован, когда увидел во что превратили это место.



"Записывал видео здесь, тут стоял бульдозер и я спросил: "Зачем? Что вы здесь делаете?"Сказали, что это свалка снега организации САТП МП, это организация по уборке и обслуживанию дорог", - вспоминает мотогонщик Евгений Бережнов.



Пока мы снимали репортаж, на горизонте появилась тяжелая техника, правда, водитель бульдозера нас заверил - едет на свою дачу.



- Просто приехал вон там у меня дача, я могу приехать?

- А КАМАЗ за вами что везет?

- Дрова! Я дачу буду топить.



После разговора с нашей съемочной группой топить дачный дом мужчина передумал, и машины попятились назад. Председатель мотоциклетной федерации Даниил Смоленский рассказывает, до трассы здесь так же была несанкционированная свалка.



"Нам тогда помогал и центр технического проектирования, и спонсоры. После гонки выяснилось, что эта территория никому не принадлежит официально. Так как территория никому не принадлежала, никто за ней и не следил. Занялись вопросом безвозмездной аренды", - пояснил председатель мотоциклетной федерации Красноярского края Даниил Смоленский.



Теперь экстремалы пообещали дождаться, когда землю им в пользование передадут официально. Тогда они снова займутся поисками спонсора. Возведут трассу и уже сами будут за нее отвечать.



Мария СЕМЕНОВА











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